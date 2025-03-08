Переговори Києва та Вашингтона в Саудівській Аравії: хто представлятиме Україну

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємцем принца країни. Після цього у вівторок українська делегація проведе переговори з американськими представниками. Українська команда складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умерова та Павла Паліси.



Президент також повідомив, що у суботу у Києві відбулася зустріч українських та британських дипломатів.



Переговори між українською та американською делегаціями заплановані на 11 березня у Джидді, Саудівська Аравія.



«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити та узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру з першої ж секунди цієї війни. На столі є абсолютно реалістичні пропозиції. Головне — рухатися швидко та результативно», — написав президент у мережі Х.



Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф підтвердив, що зустріч між представниками України та США відбудеться в Ер-Ріяді чи Джідді. Пізніше МЗС Саудівської Аравії уточнило, що переговори пройдуть у Джідді.

Раніше Зеленський повідомив про розблокування співпраці зі США та анонсував переговори наступного тижня.



«Я хочу повідомити всіх вас, що наші команди — України та США — відновили роботу. Сподіваємось на змістовну зустріч наступного тижня», — сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 6 березня.



Також він повідомив, що в Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові активізувати зусилля для забезпечення безпеки в контексті завершення війни в Україні.