Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит

Автобусні рейси між російським Петербургом та окупованим Маріуполем, анонсовані місцевою владою, скасовують через відсутність пасажирів.



Як повідомляє видання «Бумага», маршрут №8552, запущений за підтримки Смольного, виявився непотрібним: 29-годинна поїздка без зупинок за 7500 рублів не зацікавила петербуржців.



Офіційно скасування рейсу на 7 березня підтвердили в касах, а 9 березня автобус також не вирушить у дорогу — про це повідомив керівник компанії-перевізника «ТТК Глобус» Захід Магеррам огли Гусейнов.



«Пасажирів немає: ні туди, ні звідти. У перших рейсах сам особисто їздив. Собівартість кожної поїздки — 200 тисяч рублів. Я розумію, що треба обкатувати. Але ми не можемо щоразу оплачувати поїздку порожніх автобусів», — цитує Гусейнова «Бумага».