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Російські військові прориваються до Суджі трубами газопроводу — ЗМІ про події в Курській області

08 березня 2025, 17:02

Російські військові прориваються до Суджі трубами газопроводу — ЗМІ про події в Курській області

Російські військові проникли в район Суджі Курської області, повідомили російські та українські журналісти, посилаючись на власні джерела. Водночас російські Telegram-канали заявляють про розвиток наступу в Курській області, що може ускладнити ситуацію для ЗСУ.

За даними джерела «Української правди», близько 100 російських військових змогли пройти підземними трубами газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Раніше ним постачався російський газ до Європи, але з 1 січня 2025 року постачання було припинено. Діаметр труби — 1,4 метра, що могло дозволити російським військовим використовувати її для прихованого проникнення.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російських військових було знищено. Однак «Українська правда» не має точних даних про те, що сталося з групою, і чи дійшли вони до самої Суджі.

За інформацією російського каналу «Два майори», російські війська зайняли хутір Кубаткін і ведуть бої за промислову зону Суджі.

Командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив про настання «в усіх напрямках» у Курській області, а російський військкор Євген Піддубний повідомив, що частини російської армії розпочали штурм Суджі.

Бої йдуть у районі українських сіл Журавка, Новеньке, Басівка, Курилівка.

Агентство Reuters повідомило, що українські сили майже повністю відрізані від постачання, а Politico вказало, що ситуація може змусити ЗСУ відступити.

На Курщині поблизу кордону з Сумською областю російські війська посилили тиск на Курський виступ, який контролюється Силами оборони України (СОУ). На кордоні продовжуються активні бойові зіткнення, де російські війська намагаються чинити тиск на позиції українських військових.

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