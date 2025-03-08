Костянтинівка вже вдруге за день зазнає обстрілу, є жертви

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Костянтинівку. По місту було нанесено п'ять авіаударів, ймовірно, із застосуванням авіабомб «ФАБ-250» з модулями УМПК, повідомляє прокуратура Донецької області.



Внаслідок обстрілу в житловому кварталі постраждали 29-, 32- та 33-річні чоловіки, а також жінки 48 та 75 років. Усі вони отримали мінно-вибухові травми, уламкові поранення, контузії та різані рани. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.



За дві години місто зазнало нового удару — імовірно, ракетами РСЗВ «Смерч». Внаслідок другого обстрілу травми отримали 60- та 78-річні жінки, а також 47-річний чоловік. У них діагностовані контузії та осколкові поранення.



Внаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, лікарні, магазини та аптека, автомобілі, лінії електропостачання та газопроводу.

Також російського удару зазнав Покровськ. Загинув один чоловік, поранено двох. Пошкоджено приватний будинок.