Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу

Бойові дії



Російські військові прориваються до Суджі трубами газопроводу. За даними джерела «Української правди», близько 100 російських військових змогли пройти підземними трубами газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». За інформацією російського каналу «Два майори», російські війська зайняли хутір Кубаткін і ведуть бої за промислову зону Суджі. Агентство Reuters повідомило, що українські сили майже повністю відрізані від постачання, а Politico вказало, що ситуація може змусити ЗСУ відступити.



Вночі російські війська завдали удару по Добропіллю Донецької області, загинуло не менше 11 людей, ще 40 поранено, серед них шестеро дітей. Зруйновано та пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, 30 автомобілів. Деякі будинки повністю вигоріли.



Костянтинівка двічі на день зазнала обстрілу, поранено восьмеро людей. Внаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, лікарні, магазини та аптека, автомобілі, лінії електропостачання та газопроводу.



Російський безпілотник атакував цивільне підприємство у Богодухові Харківської області, загинуло троє людей, семеро людей поранено.

Суспільство



Автобусні рейси між російським Петербургом та окупованим Маріуполем, анонсовані місцевою владою, скасовують через відсутність пасажирів.

Політика



Президент Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємцем принца країни. Після цього у вівторок українська делегація проведе переговори з американськими представниками. Українська команда складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умерова та Павла Паліси.