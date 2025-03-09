ППО збила 73 дрони з 119 — Повітряні сили

ППО збила 73 БПЛА. Фото: ілюстративне

Окупаційні російські війська в ніч проти 9 березня вдарили по Україні за допомогою 119 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 73 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 9 березня 2025 року (з 19.00 8 березня) противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Міллерове, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 73 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.



Крім того, локаційно втрачені 37 безпілотників-імітаторів.



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