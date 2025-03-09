Російські окупанти вдарили по Слов'янську: пошкоджено адмінбудівлю

Слов'янськ на Донеччині ввечері 8 березня потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Як відомо, окупанти для атаки використовували БПЛА «Герань-2».



«Ввечері в суботу, 8 березня, у Слов'янську знову було гучно», — зазначив він.



За словами Ляха, росіяни пошкодили адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що окупанти ввечері 8 березня вдарили по Дружківці Донецької області. Внаслідок атак 12 людей поранено, є інформація про постраждалу дитину.