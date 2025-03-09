Майже 30 разів армія РФ обстріляла чотири райони Донеччини за добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 8 березня, масово обстрілювала населені пункти Донецької області. Зруйновано або пошкоджено житлові будинки, крім того є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, чотири райони потрапили під удари РФ:



Волноваський район. У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 4 будинки.





Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 3 будівлі. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. У Дружківці поранено 12 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок. У Райгородку Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 2 крамниці, аптеку, 8 ліній електропередач, 4 газогони і 2 автівки; у Подільському поранено людину, пошкоджено 3 будинки.





Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 4 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Слов'янську 8 березня.