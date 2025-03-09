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Росія знову б'є по Покровську: за добу є жертва та постраждалі

09 березня 2025, 13:22

Росія знову б'є по Покровську: за добу є жертва та постраждалі

Минулої доби, 8 березня, у Покровську під час російського обстрілу загинув місцевий житель, ще дві людини — поранені. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

 «8 березня о 13:50 армія РФ завдала удару по західній частині міста. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 1977 року народження», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що ще один 23-річний мешканець отримав осколкове поранення шиї. Пошкоджено приватний будинок.

Крім того, о 15:30 внаслідок обстрілу південної частини Покровська поранено місцеву мешканку 1949 року народження. Інформація про пошкодження та руйнування не надходила.

 Раніше ми писали, що російські війська атакували Слов'янськ.

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