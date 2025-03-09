РФ за тиждень запустила по Україні понад 80 ракет і близько 1200 авіабомб

Наслідки атак РФ на Слов'янськ. Фото: прокуратура

Російська армія протягом тижня масовано атакувала територію України за допомогою ракет різних типів, дронів та авіаційних бомб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Протягом цього тижня Росія здійснила проти наших людей сотні атак різними видами зброї: близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів», — заявив він.



Зеленський зазначив, що українська влада щодня працює з партнерами, щоб відбувалися постачання систем ППО, інвестиції в оборонне виробництво, а також посилювалися санкції проти Росії.



Раніше ми писали, що окупаційні російські війська в ніч проти 9 березня вдарили по Україні за допомогою 119 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 73 дрони.