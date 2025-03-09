Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині

Українські військовослужбовці знищили кілька дронів Zala російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 110 ОМбр.



«Наші дронарі з батальйону безпілотних систем продовжують захищати наше небо від російського мотлоху. За допомогою FPV вдалося знищити кількох безпілотників Zala», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські пілоти знищили військову техніку російських окупантів у Харківській області. Зокрема, вогнеметну систему «Солнцепек» та всюдихід «Вітязь».