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Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині

09 березня 2025, 15:29

Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині

Українські військовослужбовці знищили кілька дронів Zala російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 110 ОМбр.

«Наші дронарі з батальйону безпілотних систем продовжують захищати наше небо від російського мотлоху. За допомогою FPV вдалося знищити кількох безпілотників Zala», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські пілоти знищили військову техніку російських окупантів у Харківській області. Зокрема, вогнеметну систему «Солнцепек» та всюдихід «Вітязь».

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