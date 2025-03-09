Російський ЗРК «Оса» знищили ЗСУ на Вугледарському напрямі

Російський зенітно-ракетний комплекс Оса знищили українські військові. Фото: скриншот

На Вугледарському напрямку українські військовослужбовці ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



Росіяни використовували установку для протиповітряної оборони.



«Оператори 413 батальйону «РЕЙД» СБС завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Оса» на Вугледарському напрямку», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ЗРК «Оса» — мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили кілька дронів Zala російських окупантів у Донецькій області.