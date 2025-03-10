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Сили оборони просунулися під Покровськом та Торецьком Донецької області — ISW

10 березня 2025, 08:31

Сили оборони просунулися під Покровськом та Торецьком Донецької області — ISW

Відзначено просування українських військ під Торецьком та Покровськом Донецької області. Фото: Генштаб ЗСУ Відзначено просування українських військ під Торецьком та Покровськом Донецької області. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просунулися під Торецьком та Покровськом Донецької області. Тим часом російські загарбники тиснуть у Сумській та Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового та Роботиного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 10 березня.

Зазначається, що російські загарбники нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри від 9 березня показують, що окупанти просунулися на північ від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська) Донецької області.

У звіті ISW говориться, що 9 березня війська РФ продовжували штурмові дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки у напрямку Серебрянки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

9 березня російські окупанти наступали у напрямку Часового Яру, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі самого Часового Яру, включаючи мікрорайон Західне селище, а також поблизу Григорівки, у напрямку Ступочек та Білої Гори 8 та 9 березня.

Також наголошується, що Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують геолокаційні кадри від 9 березня, ЗСУ трохи просунулися у центрі Торецька та відбили стадіон «Авангард» у центрі міста.

Тим часом фіксується просування на Торецькому напрямку і з боку російських загарбників. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що окупанти трохи просунулися у західній частині Торецька.

8 і 9 березня війська РФ атакували в самому Торецьку, в районі Дружби та Дачного. Російський «військор» стверджував, що ЗСУ контратакують у невизначених районах Торецька, і що в населеному пункті є багато спірних «сірих зон».

9 березня речник ОСУВ «Хортиця» майор Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються використовувати мотоцикли замість тихохідних танків, щоб ухилитися від ударів безпілотників ЗСУ під час руху в межах та поблизу Торецька.

У звіті йдеться про те, що нещодавно українські військові просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Польової на південному сході Лисівки (на південний схід від Покровська) та на південь від населеного пункту.

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Єлизаветівки, Луча, Даченського, Шевченка, Відродження, Котліного, Надіївки, Преображенки, Новоолександрівки, Троїцького, Богданівки та у напрямку Сергіївки 8 та 9 березня.

Російський «військор» розповідав, що колона із восьми одиниць бронетехніки РФ наступала у напрямку села Запоріжжя. Український оглядач Машовець заявив, що ЗСУ контратакують під Успенівкою (на південний захід від Покровська) та Шевченком.

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