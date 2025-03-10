Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ

У Самарській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Ілюстративне фото

Жителі Самарської області Росії повідомили про гучні вибухи цієї ночі. Попередньо, дрони атакували НПЗ. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцеві паблики.

Наголошується, що йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи «Роснефти».

Телеграм-канали пишуть, що на підприємстві зафіксовано спалах. Місцева влада поки не коментувала наслідки атаки.

Рік тому НПЗ вже зазнавав атаки БПЛА.