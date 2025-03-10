Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ

10 березня 2025, 08:49

Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ

У Самарській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Ілюстративне фото У Самарській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Ілюстративне фото

Жителі Самарської області Росії повідомили про гучні вибухи цієї ночі. Попередньо, дрони атакували НПЗ. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцеві паблики.

Наголошується, що йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи «Роснефти».

Телеграм-канали пишуть, що на підприємстві зафіксовано спалах. Місцева влада поки не коментувала наслідки атаки.

Рік тому НПЗ вже зазнавав атаки БПЛА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія НПЗ атака дронів Самарська область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
16:43
Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит
23:00
Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини
18:32
В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років
16:43
На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»
15:12
До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську
12:40
У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку
10:50
У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності
10:44
У захопленому Луганську під час детонації дрону постраждали цивільні
23:27
Головне за день: Переговори Порошенко, Тимошенко та Трампа. Удар по Кривому Розі
22:00
В окупованому Луганську вибухнув дрон над гаражами: є постраждалі
16:57
Жителі окупованого Маріуполя залишилися без житла: вони звернулися до Путіна
15:35
Держзрада в окупованому Маріуполі: двох робітниць колонії підозрюють у співпраці з РФ
15:15
Су-27 ЗСУ вдарив по командному пункту окупантів у Світлодарську
11:42
Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»
23:00
Головне за день: Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі. Нічна атака по Україні
18:17
Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
усі новини
09:37
Ніч масової атаки: Україна збила 130 «Шахедів» і дронів
09:15
Україна на переговорах із США запропонує часткове припинення вогню з Росією — FT
08:49
Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ
08:31
Сили оборони просунулися під Покровськом та Торецьком Донецької області — ISW
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
17:27
Трамп не відновить допомогу Україні у разі підписання угоди про копалини — NBC News
16:44
Російський ЗРК «Оса» знищили ЗСУ на Вугледарському напрямі
15:59
Удар по Дружківці: майже 100 квартир залишилися без газу
15:29
Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині
14:24
РФ за тиждень запустила по Україні понад 80 ракет і близько 1200 авіабомб
13:22
Росія знову б'є по Покровську: за добу є жертва та постраждалі
13:13
Вранці Костянтинівка потрапила під обстріл: є пошкодження
12:17
Майже 30 разів армія РФ обстріляла чотири райони Донеччини за добу: в ОВА показали наслідки
11:41
Лінія фронту впаде, якщо я відключу свої системи Starlink — Маск
11:12
Російські окупанти вдарили по Слов'янську: пошкоджено адмінбудівлю
10:18
ППО збила 73 дрони з 119 — Повітряні сили
09:41
РФ атакувала Дружківку: 12 поранених, серед них — дитина
08:45
За добу в Донецькій області двоє загиблих та понад 20 постраждалих внаслідок атак РФ
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
17:15
Костянтинівка вже вдруге за день зазнає обстрілу, є жертви
усі новини
ВІДЕО
У Самарській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Ілюстративне фото Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ
10 березня, 08:49
Російський зенітно-ракетний комплекс Оса знищили українські військові. Фото: скриншот Російський ЗРК «Оса» знищили ЗСУ на Вугледарському напрямі
09 березня, 16:44
Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині Сили оборони «приземлили» кілька російських дронів на Донеччині
09 березня, 15:29
Наслідки атак РФ на Слов'янськ. Фото: прокуратура РФ за тиждень запустила по Україні понад 80 ракет і близько 1200 авіабомб
09 березня, 14:24
ЗСУ розгромили колону бронетехніки військ РФ під Часовим Яром ЗСУ розгромили колону бронетехніки військ РФ під Часовим Яром
08 березня, 12:03
Війська РФ завдали комбінованого удару по Добропіллю: кількість жертв зростає Війська РФ завдали комбінованого удару по Добропіллю: кількість жертв зростає
08 березня, 07:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір