Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ

Жителі Самарської області Росії повідомили про гучні вибухи цієї ночі. Попередньо, дрони атакували НПЗ. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцеві паблики.
Наголошується, що йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи «Роснефти».
Телеграм-канали пишуть, що на підприємстві зафіксовано спалах. Місцева влада поки не коментувала наслідки атаки.
Рік тому НПЗ вже зазнавав атаки БПЛА.
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