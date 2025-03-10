Україна на переговорах із США запропонує часткове припинення вогню з Росією — FT

На переговорах із Вашингтоном українська делегація запропонує часткове припинення вогню із РФ. Про це пише британська газета Financial Times.

Зазначається, що переговори про припинення вогню мають відбутися у Джідді в Саудівській Аравії 11 березня.

За даними джерел Financial Times, припинення вогню передбачатиме заборону на удари безпілотниками та далекобійними ракетами, а також відмову на бойові дії у Чорному морі.

Два європейські чиновники заявили, що влада України пов'язує прогрес у переговорах про припинення вогню з відновленням військової та розвідувальної допомоги з боку США.

Представники США на переговорах збираються визначити, чи готова українська влада піти на територіальні поступки Росії, щоб припинити війну, повідомило 10 березня агентство Reuters, посилаючись на слова двох американських чиновників.

За словами одного із співрозмовників Reuters, делегація США також має намір переконатися, що Україна серйозно налаштована на те, щоб покращити відносини з адміністрацією президента США після сварки Трампа та Зеленського у Білому домі.