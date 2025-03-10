Ніч масової атаки: Україна збила 130 «Шахедів» і дронів

У ніч на 10 березня 2025 року РФ здійснила масовану атаку, запустивши 176 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів із різних напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Чауда (Крим). Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Станом на 08:00 підтверджено знищення 130 ворожих дронів у 16 регіонах, включно з Харківською, Полтавською, Київською, Черкаською, Одеською та Дніпропетровською областями.



Крім того, 42 безпілотники-імітатори були втрачені противником, без негативних наслідків. Унаслідок атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.