Бійці ССО взяли в полон 9 російських військових під Покровськом

Оператори 144-го Центру ССО завдали удару по ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Воїни 144-го Центру ССО полонили дев'ять російських військових під Покровськом. Про це повідомляє пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Оператори 144-го Центру ССО звільнили промислову будівлю від окупантів і взяли в полон дев'ять російських військовослужбовців на Покровському напрямку.



Протягом кількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через гучномовець, закріплений на дроні, бійці ССО закликали противника здатися.



Після відмови група 144-го Центру зайшла в тил, замінувала будівлю, де ховалися росіяни, і підірвала її. Потужний вибух переконав окупантів, що варто було прийняти пропозицію спецпризначенців одразу.



«Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білим прапором через вікно пошкодженої будівлі, сигналізуючи про готовність здатися. Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб російські військові вийшли в бік українських позицій, серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали полоненим першу медичну допомогу та розпочали їхню евакуацію», - йдеться в повідомленні.