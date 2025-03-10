Командування 70 МСП РФ приховує скарги військових у Запорізькій області

Командування російського 70-го мотострілецького полку намагається приховати масові скарги своїх військовослужбовців у Запорізькій області. Про це повідомляє рух «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ» передають, що серед солдатів полку зростає невдоволення через примусове «обнулення» (повторне відправлення в бій після поранень), корупцію серед офіцерів і жорсткий примус до участі в бойових діях.



Військові передають інформацію через родичів, а також безпосередньо звертаються до військової прокуратури РФ та інших профільних відомств.



Однак замість розв'язання проблем командування вирішило змусити всіх замовкнути — почалося вилучення мобільних телефонів, щоб обмежити витік інформації про реальний стан справ у підрозділі.

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