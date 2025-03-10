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Троє людей загинули, 6 дістали поранень через російські обстріли Донецької області за добу

10 березня 2025, 10:46

Троє людей загинули, 6 дістали поранень через російські обстріли Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу на Донеччині 9 березня. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу на Донеччині 9 березня. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів 3 людей загинуло, 6 поранено. Про це станом на ранок 10 березня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську 2 особи загинули та 1 поранено, пошкоджено 8 будинків, 2 адмінбудівлі та 7 гаражів. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 будинків та адмінбудівлю. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 3 будинки. У Зорі загинула людина, ще одна поранена.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 особи, пошкоджено 11 будинків. У Миколаївці пошкоджено 25 будинків. У Полтавці Іллінівської громади поранено людину. У Дружківці поранено одну людину.

Вадим Філашкін зазначив, що з лінії фронту за добу евакуювали 107 осіб, у тому числі 5 дітей.

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