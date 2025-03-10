Двоюрідний брат віцепрезидента США понад два роки воював за Україну — Le Figaro

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США, служив добровольцем у ЗСУ. Фото: Le Figaro

Кузен віцепрезидента США Джей Ді Венса воював добровольцем у складі ЗСУ. Про це пише французька газета Le Figaro.

У статті наголошується, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році Нейт Венс, уродженець Техасу, став добровольцем ЗСУ та воював у складі батальйону «Вовки да Вінчі», пише видання.

Повідомляється, що Нейт брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

Нейт назвав свого двоюрідного брата «добрим і розумним хлопцем», але при цьому розкритикував його політичні дії: «Коли він [Джей Ді Венс] критикував допомогу Україні, я сказав собі, що він робить це тому, що йому потрібно догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським [разом із Дональдом Трампом], було абсолютно підлою засідкою», — сказав він.

У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби.

У Нейта та Джей Ді спільні бабуся та дідусь. Мати Джей Ді — сестра батька Нейта.