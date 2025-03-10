В Одесі підліток загинув від удару струмом на даху вагона

В Одесі загинув 16-річний підліток від удару електрострумом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Трагедія сталася ввечері 9 березня. Двоє підлітків залізли на дах вантажного вагона, де один із них отримав смертельне ураження струмом.
Другого постраждалого, 11-річного хлопчика, вдалося врятувати. Рятувальники ДСНС зняли його з вагона і передали медикам. Його госпіталізовано у вкрай важкому стані. Усі обставини події з'ясовуються.
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