В Одесі підліток загинув від удару струмом на даху вагона

Один із підлітків отримав смертельне ураження струмом. Фото: ДСНС Одеської області

В Одесі загинув 16-річний підліток від удару електрострумом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Трагедія сталася ввечері 9 березня. Двоє підлітків залізли на дах вантажного вагона, де один із них отримав смертельне ураження струмом.



Другого постраждалого, 11-річного хлопчика, вдалося врятувати. Рятувальники ДСНС зняли його з вагона і передали медикам. Його госпіталізовано у вкрай важкому стані. Усі обставини події з'ясовуються.