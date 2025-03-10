Сили Оборони відновили позиції біля Синьківки та Бурлацького

Сили Оборони України відновили становище в районах Синьківки та Бурлацького, однак російські війська змогли просунутися біля Улаклів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
На Покровському напрямку українські захисники успішно зупинили 35 атак противника в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.
У районі н. п. Улакли противник зміг просунутися. Фото: скрін DeepState
Біля Синьківки активні бої ведуть підрозділи російських окупантів, зокрема бійці формування «Шторм-Z» та 7-го мотострілецького полку.
Крім того, у Генштабі повідомили, що на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.
Раніше Сили оборони просунулися під Покровськом та Торецьком Донецької області.
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