Сили Оборони відновили позиції біля Синьківки та Бурлацького

СОУ відновили позиції біля Синьківки та Бурлацького. Фото: DeepState

Сили Оборони України відновили становище в районах Синьківки та Бурлацького, однак російські війська змогли просунутися біля Улаклів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



На Покровському напрямку українські захисники успішно зупинили 35 атак противника в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

У районі н. п. Улакли противник зміг просунутися. Фото: скрін DeepState

Біля Синьківки активні бої ведуть підрозділи російських окупантів, зокрема бійці формування «Шторм-Z» та 7-го мотострілецького полку.



Крім того, у Генштабі повідомили, що на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

Раніше Сили оборони просунулися під Покровськом та Торецьком Донецької області.