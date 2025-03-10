У Сумській області створили коридор з антидронових сіток. Фото: кадр із відео

У Сумській області встановили захисні коридори з антидронових сіток. Відео з їх застосуванням опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, як уздовж дороги натягнуто сітки, відокремлюючи проїжджу частину від решти території. Це ускладнює атаки дронів на транспорт і знижує загрозу для військових і цивільних.



«Цей спосіб захисту врятує чимало життів наших воїнів», - йдеться в описі до відео.



Раніше подібну тактику використовували російські війська в районі Бахмута, натягуючи сітки вздовж доріг для захисту своєї техніки.

Нагадаємо, на трасі в напрямку від Селидового до Покровська український FPV-дрон знищив російську військову вантажівку «Урал».