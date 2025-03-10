Трамп очікує на «великі події» у відносинах з Україною цього тижня

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на позитивні результати від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

За його словами, він очікує на позитивні результати від переговорів між делегаціями США та України, які мають відбутися в Саудівській Аравії 11 березня.

Під час зустрічі делегації мають визначити, чи Україна готова піти на поступки на користь Росії для припинення війни.

«Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що переговори Києва та Вашингтона заплановані на 11 березня у Джидді у Саудівській Аравії. За інформацією FT, представники України планують запропонувати на них часткове припинення вогню із Росією. Воно передбачатиме заборону на удари безпілотниками та далекобійними ракетами, а також відмову про бойові дії у Чорному морі. Reuters пише, що представники адміністрації Трампа збираються визначити на цих переговорах, чи готовий Київ до територіальних поступок, щоб припинити війну.