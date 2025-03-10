Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті

Новітня українська ударна зброя UAS SETH надійшла на озброєння 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Про це повідомляє офіційний канал бригади.
UAS SETH - A State-of-the-Art Ukrainian Weapon of the 12th Azov Brigade— Azov Brigade (@azov_media) 10 березня 2025
Ця досконало автоматизована і легко-оперативна система необмеженого аеріального системи є незважаючи на те, що беруть участь в регіоні Toretsk.
Більшість важливо, це є в Україні.
The first batch of UAS… pic.twitter.com/EME9GijTCn
Цей ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) повністю автоматизований, простий в експлуатації і вже успішно вражає ворожі цілі на Торецькому напрямку.
Головна перевага UAS SETH — його українське виробництво. Першу партію дронів підрозділу передав благодійний фонд «Повернись живим».
Раніше український дрон «Пекло» вдарив по нафтопроводу «Дружба».
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