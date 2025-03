Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті

Новітня українська ударна зброя UAS SETH надійшла на озброєння 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Про це повідомляє офіційний канал бригади.

UAS SETH - A State-of-the-Art Ukrainian Weapon of the 12th Azov Brigade



Ця досконало автоматизована і легко-оперативна система необмеженого аеріального системи є незважаючи на те, що беруть участь в регіоні Toretsk.



Більшість важливо, це є в Україні.



The first batch of UAS… pic.twitter.com/EME9GijTCn