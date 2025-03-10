У Польщі демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів Україні

У польському Жешуві, ймовірно, демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів із США Україні. Фото: Onet.pl

Американські військові розібрали транспортний майданчик у кілька гектарів на авіабазі в польському місті Жешув, змонтований там ще у 2021 році. Він призначався для розміщення військових вантажів із США, що прибувають до Польщі, та їх подальшого транспортування в Україну. Про це повідомляють у польських пабликах, посилаючись на опубліковане відео.

Як випливає з опублікованих у мережі кадрів, навіть тротуарну плитку американські фахівці розібрали та відвезли. Це сталося після того, як президент США розпорядився припинити надання військової допомоги Україні кілька днів тому.

Наглядачі пропускають, що з того часу активність військово-транспортної авіації Штатів зійшла нанівець. Вантажі військового призначення до Жешува, де раніше розташовувалися транзитні склади, більше не доставляються. Принаймні повітрям.

Єдиним літаком, який протягом останніх кількох днів активно курсував між Жешувом та американською авіабазою «Рамштайн», є бізнес-джет Learjet C-21A ВПС США.

Експерти припускають, що цим бортом Вашингтон евакуює своїх фахівців з розвідки та супутникових знімків, які раніше допомагали ЗСУ вражати цілі на полі бою та за його межами.

Не виключено також, що бізнес-джет може вивозити високопосадовців американських військових або невеликі, але цінні вантажі.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.