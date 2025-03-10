ЗСУ уразили колону бронетехніки і не дали російській армії вийти на кордон Донецької області

Ситуація на Покровському напрямі. Фото: карта Генштабу ЗСУ

У напрямку селища Котлярівка російські війська використали 11 одиниць бронетехніки для переміщення та просочування у бойові порядки ЗСУ та для виходу на адміністративний кордон Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Колону бронетехніки окупантів виявили заздалегідь, по ній завдали вогневого ураження. Армія РФ зазнала втрат і поставлених цілей не досягла.

Нагадаємо, що Сили оборони України просунулися під містами Покровськ та Торецьк Донецької області.