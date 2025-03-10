Українські безпілотники уразили нафтопереробні заводи у двох областях Росії

Вночі 9 березня Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксовано вибухи у районі цілі. Рязанський НПЗ виробляв у середньому 840 000 тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний гас марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією окупантів для ударів по території України.



Крім того, вночі 10 березня зафіксували влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ. Паливо з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів і залізничними шляхами задля забезпечення угруповання військ Росії на Північному напрямку.



Детальна інформація про наслідки уражень об'єктів уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок атаки БПЛА на Новокуйбишевському НПЗ сталася пожежа.