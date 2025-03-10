При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних

У понеділок, 10 березня, тимчасово захоплена Росією Горлівка на Донеччині потрапила під обстріл. Є постраждалі. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.
За його словами, нібито атака сталася на проспекті Леніна. Двоє цивільних дістали поранення.
Крім того, під час обстрілу в Микитівському районі та у селищі Комарова пошкоджено квартири.
Раніше ми писали, що 10 лютого під обстріл потрапив Микитівський та Центрально-Міський райони Горлівки Донецької області. Відомо про одного постраждалого.
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