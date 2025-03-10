На Новопавлівському напрямку пілоти збили російські дрони-розвідники Zala

Пілоти ліквідували БПЛА росіян. Фото: скріншот з відео

Українські пілоти знищили розвідувальні БПЛА Zala. Це сталося на Новопавлівському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Пілоти батальйону безпілотних систем виявили в небі ворожі дрони, які намагалися в різний час вести повітряну розвідку позицій наших захисників. Завдяки вмілим діям пілотів дронів, російські БПЛА були збиті та більше не літатимуть у нашому небі і не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку», — йдеться у повідомленні.



Довідка



ZALA — марка безпілотних літальних апаратів. БПЛА випускаються вертолітного та літакового типів. В основному мають малі габарити, але є й модель літака з розмахом крила 6 м та дальністю польоту до 120 км. Призначений, зокрема, для пошуку та виявлення людей, а також цілевказівки та коригування вогню.



Раніше ми писали, що у напрямку селища Котлярівка російські війська використовували 11 одиниць бронетехніки для переміщення та просочування до бойових порядків ЗСУ та для виходу на адміністративний кордон Донецької області.