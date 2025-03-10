ЗСУ відбили кілька хвиль активних штурмів на Сіверському напрямку: армія РФ втратила понад 20 одиниць бронетехніки

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState

9 березня війська Росії активно штурмували на Сіверському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти застосували понад 24 одиниці бронетехніки.



«16 одиниць бронетехніки знищені, вісім – пошкоджені. Були задіяні три танки, два з яких знищені, один – пошкоджений. Ворог використовував багі та легку автомобільну техніку. Загалом минулої доби лише на Сіверському напрямку втрати ворога – близько 150 військових убитими та пораненими», – розповів Запорожець.



Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що так активно вже давно не було на Сіверському напрямку.



«І ось ворог, накопичивши сили, вдався до таких зухвалих штурмів. І відповідно у шевченківський день «отримав на горіхи». Техніка знищувалася плюс-мінус рівномірно. Штурми починалися з 06:00 до 08:00 – така активна фаза була протягом двох годин. Потім після обіду ще в деяких місцях противник штурмував виключно піхотою. Техніка рухалася в деяких місцях у дві хвилі, в деяких - по одній. Якщо говоримо про Білогорівку, там 6 одиниць техніки рухалися по одній лінії, щодо Верхньокам'янського та Спірного, то там були дві хвилі техніки. І вона активно знищувалася», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили колону бронетехніки та не дали російській армії вийти на кордон Донецької області.