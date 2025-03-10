На Донбасі російські війська починають стикатися з кризами: у ЗСУ розповіли, з чим вони пов'язані

Ситуація у Донецькій та Луганській областях. Фото: карта DeepState

Росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ у Донецькій та Луганській областях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ шукають хоч якісь місця, де вони мають якусь потенційну можливість прориву.



«Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі здібності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певними кризами, у тому числі постачання та нестачі особового складу», – сказав Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що росіяни продовжують спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.



«Інша справа, що, будемо чесні, вони дуже далекі від цієї мети. Навіть невелику частину Луганської області, яку вони не спромоглися захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там – це наш Луганський напрямок – чергове загострення. Не кажучи вже про те, що вони, безумовно, дуже далекі від контролю над Донеччиною», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили колону бронетехніки та не дали російській армії вийти на кордон Донецької області.