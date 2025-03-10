Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Держсекретар США сподівається на успішні переговори, щоб визначити наміри України

10 березня 2025, 19:24

Держсекретар США сподівається на успішні переговори, щоб визначити наміри України

В Америці хочуть бачити позицію України. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN В Америці хочуть бачити позицію України. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

11 березня відбудеться зустріч між українськими та американськими чиновниками у Саудівській Аравії. Делегації планують обговорити можливу мирну угоду між Росією та Україною. Державний секретар США Марко Рубіо сподівається на порозуміння між сторонами. Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що Рубіо є одним з членів американської делегації. За його словами, на переговорах хоче побачити позицію України щодо мирного врегулювання.

«Потрібно чітко визначити наміри України щодо мирного рішення, і з'ясувати, що Україна готова піти на важкі кроки, як це зроблять росіяни», — уточнив він.

Крім Рубіо, до складу американської делегації увійшли представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.

 Раніше ми писали, що увечері 10 березня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Марко Рубіо
Місця
Саудівська Аравія
Події
переговори

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
13:00
Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ
10:40
Командування 70 МСП РФ приховує скарги військових у Запорізькій області
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
16:43
Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит
23:00
Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини
18:32
В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років
16:43
На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»
15:12
До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську
12:40
У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку
10:50
У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності
10:44
У захопленому Луганську під час детонації дрону постраждали цивільні
23:27
Головне за день: Переговори Порошенко, Тимошенко та Трампа. Удар по Кривому Розі
22:00
В окупованому Луганську вибухнув дрон над гаражами: є постраждалі
16:57
Жителі окупованого Маріуполя залишилися без житла: вони звернулися до Путіна
15:35
Держзрада в окупованому Маріуполі: двох робітниць колонії підозрюють у співпраці з РФ
15:15
Су-27 ЗСУ вдарив по командному пункту окупантів у Світлодарську
11:42
Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»
23:00
Головне за день: Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі. Нічна атака по Україні
усі новини
19:46
Двох жителів Курської області РФ госпіталізовано внаслідок атаки БПЛА
19:24
Держсекретар США сподівається на успішні переговори, щоб визначити наміри України
19:05
На Донбасі російські війська починають стикатися з кризами: у ЗСУ розповіли, з чим вони пов'язані
18:36
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
18:19
ЗСУ відбили кілька хвиль активних штурмів на Сіверському напрямку: армія РФ втратила понад 20 одиниць бронетехніки
18:12
На Новопавлівському напрямку пілоти збили російські дрони-розвідники Zala
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
17:42
Українські безпілотники уразили нафтопереробні заводи у двох областях Росії
17:17
Сирський відповів, чи є загроза оточення ЗСУ у Курській області
16:30
Затриманого за хабар військового випустять під заставу 420 000 гривень
16:23
ЗСУ уразили колону бронетехніки і не дали російській армії вийти на кордон Донецької області
15:55
У Польщі демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів Україні
15:54
Росія вдарила по газовій заправці в Боромлі, спалахнула пожежа
15:34
Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті
15:05
Трамп очікує на «великі події» у відносинах з Україною цього тижня
14:28
Костянтинівка потрапила під російський обстріл
14:00
Завершено розслідування справ нардепа Бондаря і співробітника СБУ Шила
13:40
У Донецькій області рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, є постраждалі
13:23
У Сумській області створили коридор з антидронових сіток
13:00
Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ
усі новини
ВІДЕО
У польському Жешуві, ймовірно, демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів із США Україні. Фото: Onet.pl У Польщі демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів Україні
10 березня, 15:55
Момент ураження російської вантажівки новим ударним дроном. Фото: кадр із відео Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті
10 березня, 15:34
Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News Трамп очікує на «великі події» у відносинах з Україною цього тижня
10 березня, 15:05
У Сумській області створили коридор з антидронових сіток. Фото: кадр із відео У Сумській області створили коридор з антидронових сіток
10 березня, 13:23
У Самарській області Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Ілюстративне фото Безпілотники атакували НПЗ у Самарській області РФ
10 березня, 08:49
Російський зенітно-ракетний комплекс Оса знищили українські військові. Фото: скриншот Російський ЗРК «Оса» знищили ЗСУ на Вугледарському напрямі
09 березня, 16:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір