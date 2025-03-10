Держсекретар США сподівається на успішні переговори, щоб визначити наміри України

В Америці хочуть бачити позицію України. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

11 березня відбудеться зустріч між українськими та американськими чиновниками у Саудівській Аравії. Делегації планують обговорити можливу мирну угоду між Росією та Україною. Державний секретар США Марко Рубіо сподівається на порозуміння між сторонами. Про це повідомляє видання The Guardian.



Зазначається, що Рубіо є одним з членів американської делегації. За його словами, на переговорах хоче побачити позицію України щодо мирного врегулювання.



«Потрібно чітко визначити наміри України щодо мирного рішення, і з'ясувати, що Україна готова піти на важкі кроки, як це зроблять росіяни», — уточнив він.



Крім Рубіо, до складу американської делегації увійшли представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.



Раніше ми писали, що увечері 10 березня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.