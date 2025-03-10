Двох жителів Курської області РФ госпіталізовано внаслідок атаки БПЛА

У російській Курській області 10 березня двоє цивільних зазнали поранень. Це сталося через скидання вибухового пристрою. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн.



За його словами, інцидент стався у Глушківському районі регіону.



«В результаті атаки постраждали двоє місцевих жителів: чоловікові 71 рік, жінці — 85. З мінно-вибуховою травмою їх везуть до Курської обласної лікарні», — зазначив Хінштейн.



Раніше ми писали, що мешканці Самарської області 10 березня повідомили про гучні вибухи. Попередньо, дрони атакували НПЗ.