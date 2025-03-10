Війська Росії обстріляли Покровськ та ще два міста на Донеччині: є загиблий та поранений

Вночі 10 березня війська Росії завдали удару по місту Покровськ. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, засіб ураження поцілив по житловій забудові.



«Загинув містянин 67 років. Вже об 11:00 ворог знову обстріляв місто. На цей раз у зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атаки отримав осколкове поранення стегна 37-річний чоловік. Тип озброєння встановлюється», – наголосила Мєдвєдєва.



Речниця облпрокуратури розповіла, що також близько 16:00 армія РФ скинула авіабомбу на місто Білицьке.



«За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250. Пошкоджений житловий будинок. Через 20 хвилин під приціл окупантів потрапило місто Родинське. Ворог завдав удару за допомогою FPV-дрону. Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що вранці 10 березня під обстріл потрапило і місто Костянтинівка, внаслідок чого пошкоджені будинки та газопровід.