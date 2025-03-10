Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія для штурмів Торецька перекидає підрозділи з інших напрямків – дані розвідки

10 березня 2025, 20:56

Росія для штурмів Торецька перекидає підрозділи з інших напрямків – дані розвідки

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку збільшилася наступальна активність російської армії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, згідно з даними розвідки, є інформація, що деякі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ перекинули на цей напрямок з Курахівського напрямку.

«Також деякі підрозділи вже з Покровського напрямку приєднуються до штурмових дій на Торецькому напрямку. Більшість штурмових дій відбувається саме у місті Торецьк», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що на Донбасі російські війська починають стикатися із кризами.

ТЕГИ

Люди
Дмитро Запорожець
Місця
Покровський напрямок Курахівський напрямок Торецький напрямок
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
13:00
Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ
10:40
Командування 70 МСП РФ приховує скарги військових у Запорізькій області
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
16:43
Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит
23:00
Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини
18:32
В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років
16:43
На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»
15:12
До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську
12:40
У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку
10:50
У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності
10:44
У захопленому Луганську під час детонації дрону постраждали цивільні
23:27
Головне за день: Переговори Порошенко, Тимошенко та Трампа. Удар по Кривому Розі
22:00
В окупованому Луганську вибухнув дрон над гаражами: є постраждалі
16:57
Жителі окупованого Маріуполя залишилися без житла: вони звернулися до Путіна
15:35
Держзрада в окупованому Маріуполі: двох робітниць колонії підозрюють у співпраці з РФ
15:15
Су-27 ЗСУ вдарив по командному пункту окупантів у Світлодарську
11:42
Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»
23:00
Головне за день: Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі. Нічна атака по Україні
усі новини
22:02
У британській розвідці розповіли, що дозволило ЗСУ провести контратаки під Покровськом
21:58
ЗСУ за допомогою дронів знищили танки, БМП та 2 окупантів на Харківщині
21:28
Українські війська вночі знищили скупчення російської піхоти на Краматорському напрямку
20:59
Америка може відновити допомогу Україні: Рубіо назвав умову
20:56
Росія для штурмів Торецька перекидає підрозділи з інших напрямків – дані розвідки
20:31
Війська Росії обстріляли Покровськ та ще два міста на Донеччині: є загиблий та поранений
19:46
Двох жителів Курської області РФ госпіталізовано внаслідок атаки БПЛА
19:24
Держсекретар США сподівається на успішні переговори, щоб визначити наміри України
19:05
На Донбасі російські війська починають стикатися з кризами: у ЗСУ розповіли, з чим вони пов'язані
18:36
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
18:19
ЗСУ відбили кілька хвиль активних штурмів на Сіверському напрямку: армія РФ втратила понад 20 одиниць бронетехніки
18:12
На Новопавлівському напрямку пілоти збили російські дрони-розвідники Zala
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
17:42
Українські безпілотники уразили нафтопереробні заводи у двох областях Росії
17:17
Сирський відповів, чи є загроза оточення ЗСУ у Курській області
16:30
Затриманого за хабар військового випустять під заставу 420 000 гривень
16:23
ЗСУ уразили колону бронетехніки і не дали російській армії вийти на кордон Донецької області
15:55
У Польщі демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів Україні
15:54
Росія вдарила по газовій заправці в Боромлі, спалахнула пожежа
15:34
Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили десяток техніки росіян. Фото: скріншот ЗСУ за допомогою дронів знищили танки, БМП та 2 окупантів на Харківщині
10 березня, 21:58
Удари по російській піхоті на Краматорському напрямку. Фото: кадр з відео Українські війська вночі знищили скупчення російської піхоти на Краматорському напрямку
10 березня, 21:28
У польському Жешуві, ймовірно, демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів із США Україні. Фото: Onet.pl У Польщі демонтували транспортний майданчик для передачі військових вантажів Україні
10 березня, 15:55
Момент ураження російської вантажівки новим ударним дроном. Фото: кадр із відео Український ударний БпАК UAS SETH уже б'є війська РФ на фронті
10 березня, 15:34
Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News Трамп очікує на «великі події» у відносинах з Україною цього тижня
10 березня, 15:05
У Сумській області створили коридор з антидронових сіток. Фото: кадр із відео У Сумській області створили коридор з антидронових сіток
10 березня, 13:23

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір