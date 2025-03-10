Росія для штурмів Торецька перекидає підрозділи з інших напрямків – дані розвідки

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку збільшилася наступальна активність російської армії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, згідно з даними розвідки, є інформація, що деякі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ перекинули на цей напрямок з Курахівського напрямку.



«Також деякі підрозділи вже з Покровського напрямку приєднуються до штурмових дій на Торецькому напрямку. Більшість штурмових дій відбувається саме у місті Торецьк», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що на Донбасі російські війська починають стикатися із кризами.