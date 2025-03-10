Америка може відновити допомогу Україні: Рубіо назвав умову

Рубіо в Саудівській Аравії обговорить зупинення військової допомоги США Україні. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії може бути розв`язане питання щодо військової допомоги Україні. Про це повідомляє ВВС і The Guardian.



Журналісти запитали Рубіо, чи може Україна розраховувати на відновлення військової допомоги від США.



«Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, - це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра (11 березня під час переговорів Америки і України)», — відповів він.



За словами Рубіо, делегація США працюватиме у «режимі слухання» і сподівається отримати «загальне уявлення» про те, на які поступки готова піти Україна.



Крім того, секретар уточнив, що угода про корисні копалини може бути підписана, але необов'язково у вівторок, 11 березня.



Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.



Раніше ми писали, що пауза у наданні Україні військової допомоги від США триватиме доти, доки президент Дональд Трамп не переконається, що він справді підтримує мирні переговори з Росією.



Крім того, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною.



При цьому видання NBC news писало, що США не відновлять допомогу Україні після підписання угоди про копалини.