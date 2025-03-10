У британській розвідці розповіли, що дозволило ЗСУ провести контратаки під Покровськом

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі міста Покровськ – основного оперативного фокуса Росії – українські сили провели кілька контратак поблизу селищ Удачне та Шевченко, села Піщане та на південь від логістичної магістралі Т-05-06. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Можливості для контратак ЗСУ покращилися завдяки зменшенню кількості наземних наступів, які проводять війська РФ. Російські лінії матеріально-технічного постачання на Покровській осі також були порушені українськими атаками FPV-дронів.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили, що під Покровськом оборонна ініціатива зараз знаходиться на боці ЗСУ, а у військ Росії є проблеми, зокрема логістичні.



26 лютого стало відомо про звільнення селища Котлине під Покровськом. Це не дозволить окупантам вийти на трасу «Покровськ-Дніпро».



Раніше ЗСУ звільнили село Піщане за п'ять кілометрів від Покровська, а бригада «Азов» відкинула російську армію від траси «Покровськ-Костянтинівка».



Президент України Володимир Зеленський також заявив про покращення ситуації на цьому напрямку.



У ЗСУ пізніше підтвердили, що під Покровськом ініціатива перейшла на бік українських військ.