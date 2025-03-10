ЗСУ за допомогою дронів знищили танки, БМП та 2 окупантів на Харківщині

ЗСУ знищили десяток техніки росіян. Фото: скріншот

На Харківщині українські бійці завдавати влучних ударів FPV-дронами по позиціях російських окупантів. Знищили танки, БМП та іншу техніку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» продовжує виконувати бойові завдання одразу на Харківщині — у районах Куп'янська та Дворічної», — йдеться у повідомленні.



Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Також пошкоджено САУ 2С4 «Тюльпан», дві БМП та танк. Крім того, Сили оборони ліквідували 2 окупанти, ще 2 — отримали поранення.



У відомстві зазначили, що ЗСУ тримають оборону, завдають загарбникам значних втрат у живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного становища.



Зазначається, що 5-а штурмова бригада ЗСУ знищила скупчення піхоти російської армії на Краматорському напрямку.