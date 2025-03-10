Головне за день: Ситуація у Курській області. Прогнози напередодні зустрічі у Саудівській Аравії

Політика



На переговорах із Вашингтоном українська делегація запропонує часткове припинення вогню із РФ, пише британська газета Financial Times. Зазначається, що переговори про припинення вогню мають відбутися у Джідді в Саудівській Аравії 11 березня.



Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії може бути вирішено питання щодо військової допомоги Україні.



Суспільство



Росіяни продовжують розширювати свою репресивну систему на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру Національного Опору, в окупованих Херсонській та Запорізькій областях відкрито філії Орловського юридичного інституту МВС РФ.



Бойові дії



За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України. Він підкреслив, що поки що загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає.



Війська Росії завдали удару Покровську, Білицькому, Родинському, одна людина загинула, ще одна поранена. Вранці 10 березня під обстріл потрапило і місто Костянтинівка, внаслідок чого пошкоджено будинки та газопровід. Крім цього, Росія вдарила по газовій заправці у Боромлі на Сумщині, спалахнула пожежа.



Під час обстрілу окупованої Горлівки поранено двох людей, заявили в угрупуванні «ДНР».



Українські військові просунулися під Торецьком та Покровськом Донецької області. Тим часом російські загарбники тиснуть у Сумській та Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового та Роботино, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.



На Торецькому напрямку збільшилася наступальна активність російської армії, повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець. За його словами, згідно з даними розвідки, є інформація, що деякі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ перекинули на цей напрямок з Курахівського напряму.



Українські безпілотники вразили нафтопереробні заводи у двох областях Росії: у Рязанській та Самарській областях РФ. Детальна інформація про наслідки поразок об'єктів уточнюється.