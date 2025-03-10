РФ увечері атакувала Краматорськ: спалахнула пожежа

Російська армія ввечері, 10 березня, вдарила по Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко на своїй сторінці в facebook.



«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — цивільна інфраструктура. Зʼясовуємо наслідки», — написав Гончаренко.



Раніше ми писали, що вранці 10 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині з різних видів озброєння.