У ЗСУ відповіли, де зараз важка ситуація на Новопавлівському напрямку

Ситуація поблизу сіл Улакли, Андріївка та Костянтинопіль. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку важка ситуація поблизу сіл Улакли, Андріївка та Костянтинопіль. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там точаться важкі бої.



«Новопавлівський напрямок у пріоритеті розгляду командування. Це те, що зараз на активному контролі, але будемо дивитися, як ситуація розгортатиметься. Я б сказав, що цей невеликий відрізок – Улакли, Андріївка, Костянтинопіль – досить важкий. Я не скажу, що він найкритичніший, але там ситуація досить важка. І там виробляється низка варіантів, як протидіяти й не допустити погіршення положення», – сказав речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що Росія для штурмів Торецька перекидає підрозділи з інших напрямків.