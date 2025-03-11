Окупанти посилюють репресії проти проукраїнських громадян у Луганську

У Луганську посилюють репресії проти проукраїнських громадян. Фото: АТЕШ

Російські окупанти активізували репресії проти проукраїнськи налаштованих громадян у Луганську. Про це повідомляє рух опору «АТЕШ».



За даними агентів «АТЕШ», поліцейські дільниці окупантів перетворилися на центри переслідування — там проводять допити, чинять тиск на невинних людей, а частину з них відправляють у так звані «підвали».

Поліцейські відділки окупантів, де проводять допити українців. Фото: АТЕШ

Опір продовжує фіксувати інформацію про місця репресій, залучених співробітників і використовуваний транспорт. В «АТЕШ» заявляють, що на колаборантів незабаром очікують заходи з відновлення справедливості.

Раніше повідомлялося, що ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі.