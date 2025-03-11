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У Росії заявили про наймасштабнішу атаку БПЛА з початку війни

11 березня 2025, 09:15

У Росії заявили про наймасштабнішу атаку БПЛА з початку війни

Наслідки масованої атаки безпілотників на Підмосков'я. Фото: ASTRA Наслідки масованої атаки безпілотників на Підмосков'я. Фото: ASTRA

Про наймасштабнішу атаку дронів сьогодні вранці заявило Міноборони Росії. За повідомленням відомства, збито 337 безпілотників.

За даними МО РФ, 91 дрон знищено в Московській області, 126 — у Курській, 38 — у Брянській. У Білгородській області збили 25 БПЛА, у Рязанській — 22, у Калузькій — 10.

У Липецькій та Орловській областях зафіксовано по 8 збитих дронів, у Воронезькій — 6, у Нижегородській — 3.

За повідомленням губернатора Московської області Андрія Воробйова, кількість постраждалих від атаки дронів у Підмосков'ї зросла до 14 осіб. Одна людина загинула.

У Видному шість осіб, у тому числі 4-річна дитина, отримали «поверхневі рани», заявив губернатор.

У Раменському по медичну допомогу звернулися п'ять осіб; тілесних ушкоджень вони не мають, лише реакція на стрес.

У Домодєдово на парковці «Міраторга» згоріло понад 20 автомобілів. 38-річний охоронець паркування загинув. Ще двоє чоловіків постраждали, мають травми голови. «Міраторг» повідомляв, що це також співробітники компанії.

Про постраждалих у Москві не повідомлялося.

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