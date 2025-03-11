Один загиблий та троє поранених внаслідок російських обстрілів на Донеччині за добу

Російська армія минулої доби, 10 березня, вбила двох цивільних у Покровську Донецької області. Також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 10 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Покровську», — зазначив він.
Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення у Покровську та Костянтинівці.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3095 осіб, постраждали — 6782 особи. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що вранці 11 березня приблизно о 04:00 місто Костянтинівка Донецької області було обстріляне російськими військами.
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