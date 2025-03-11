У Держдумі РФ запропонували відповісти «Орєшніком» на атаки дронів по Москві

Депутат російської Держдуми допустив використання ракети «Орєшнік» у відповідь на масовані атаки безпілотників по РФ. Фото: Вікіпедія

Державна дума Росії виступила з ініціативою застосування новітньої балістичної ракети «Орєшнік» у відповідь на почастішавші атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які, за даними російської влади, були організовані Збройними силами України.

Про це заявив голова комітету з оборони генерал Андрій Картаполов, коментуючи можливість використання цієї зброї.

«Рішення залишається за Верховним головнокомандувачем, але я вважаю, що застосування "Орєшніка" було б виправданим, причому не в єдиному екземплярі», — підкреслив Картаполов під час обговорення ситуації.

Його слова пролунали на тлі повідомлень про масовані атаки дронів на російські регіони, включаючи Москву, Підмосков'я, Рязанську та інші області, де сили ППО збили сотні безпілотників, а в ряді випадків зафіксовано жертви та руйнування.

Заява Картаполова викликала неоднозначну реакцію в експертному середовищі. Незважаючи на впевненість депутата у необхідності застосування «Орєшніка», фахівці висловлюють сумніви в тому, що подібний крок буде зроблено. Ракета, вперше використана в бойових умовах 21 листопада 2024 року по Дніпру, позиціонується як гіперзвукова зброя з бойовою частиною, що розділяється, здатна вражати цілі на швидкості до 10 Махів.

Крім того, використання балістичних ракет середньої дальності може бути сприйнято як сигнал до ескалації конфлікту, що може спричинити негативну реакцію США на адресу Росії.

Тим часом атаки дронів, про які говорив Картаполов, стали найбільшими з початку повномасштабної війни.

За даними Міністерства оборони РФ, у ніч проти 11 березня 2025 року сили ППО знищили 337 безпілотників, з них 91 — над Московською областю. Внаслідок падіння уламків у Підмосков'ї загинула одна людина, ще 20 дістали поранень, включаючи трьох дітей.

Найбільших збитків зафіксовано в Домодєдово, де уламки дрону викликали пожежу на парковці «Міраторга», яка знищила понад 20 автомобілів, а також пошкодили житлові будинки в Раменському та інших районах.

У столичних аеропортах було запроваджено план «Килим», який тимчасово обмежив польоти цивільної авіації, а в Татарстані оголошено режим небезпеки через БПЛА. Ці події підкреслюють наростаючу інтенсивність атак та їх географічне охоплення, що, на думку російської влади, потребує адекватної відповіді.