Атака дронів у Краматорську: зафіксовано п'ять влучань, під удар потрапила міська інфраструктура

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Російські окупанти ввечері, 10 березня, за допомогою дронів ударили по Краматорську Донецької області. Зафіксовано влучання в кілька об’єктів міської інфраструктури. Постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«10 березня 2025 року в період з 21:10 до 23:10 окупанти здійснили п'ять обстрілів у Краматорську ударними дронами типу «Герань-2 (Шахед)», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що росіяни атакували територію комунального підприємства, гаражний кооператив та житловий сектор. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, а комунальні служби готуються до ліквідації наслідків.



Раніше ми писали, що вранці 11 березня приблизно о 04:00 місто Костянтинівка Донецької області було обстріляне російськими військами.