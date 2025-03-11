Держдепартамент офіційно повідомив про зустріч делегацій України та США

Державний департамент США зробив офіційну заяву про зустріч української та американської делегацій.
У заяві зазначається, що зустріч відбудеться у Джідді (Саудівська Аравія) об 11:00 за київським часом.
Україну представлять керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. США – держсекретар Марк Рубіо та помічник президента з національної безпеки Майк Уолтц.
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