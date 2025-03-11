Майже 30 разів росіяни атакували Донеччину за добу: десятки пошкоджених будинків та будівель

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 10 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, адміністративні будівлі, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, росіяни атакували три райони регіону:



Волноваський район. У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і ангар.





Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському 1 багатоповерхівку зруйновано і 8 пошкоджено. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено 4 будинки у Малинівці і 3 в Новоекономічному.





Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, лінію електропередач, газогін і 2 автомобілі; у Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчу споруду.





Раніше ми писали, що вранці 11 березня приблизно о 04:00 місто Костянтинівка Донецької області було обстріляне російськими військами.