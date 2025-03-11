У Саудівській Аравії стартували переговори України та США

Почалися переговори у Саудівській Аравії. Фото: Андрій Єрмак

Вранці, 11 березня, у місті Джидда Саудівської Аравії розпочалися переговори делегацій України та США. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.



«Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США», — йдеться у повідомленні.



З української сторони беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.



З боку Америки виступатимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.



Голова ОП Андрій Єрмак у своїй соцмережі поділився першими кадрами із зустрічі.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув до Саудівської Аравії, міста Джидда.